Порядин рассказал, зачем они вместе с Голдобиным и Морозовым создали телеграм-канал

Нападающий «Спартака» Павел Порядин рассказал, зачем создал телеграм-канал со своими партнёрами по команде. 9 декабря первое звено красно-белых решило создать свой канал под названием «Трое из КБ». На текущий момент на канале около трёх тысяч подписчиков.

«Эта идея давно была в голове. У меня есть знакомый, который посоветовал сделать свой канал. Коля [Голдобин] за любую движуху, Ваня [Морозов] поддержал. Были сомнения, потому что всегда думаешь, как отнесутся ребята в команде, как отреагирует общественность, что подумают.

Но если поставить себя на место болельщиков, то это всегда интересно. Будем ближе к ним. Решили переступить через себя, прозвучала фраза от друзей: вы попробуйте! С первого нашего видео появился интерес, комментарии. Конечно, всё не покажешь, но будем стараться. Цензуры нет, но есть вещи, которые нельзя показывать. Будем радовать медиа контентом», — цитирует Порядина Legalbet.

Отметим, что Голдобин является вторым бомбардиром нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги. В 41 встрече регулярки Николай забросил 26 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 54 очка. Порядин в 41 игре записал на свой счёт 41 (18+23) результативный балл.