«У нас нет большого выбора». Билялетдинов — о глубине состава «Ак Барса» и его усилении

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о тренировочном процессе команды во время паузы в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и сообщил о состоянии травмированных игроков команды. Специалист так же обозначил проблемы с глубиной состава казанцев.

«Обращаем внимание на те проблемы, которые у нас возникали в играх. У нас есть время, чтобы исправить свою игру, но его не так много. Какие моменты хотим поправить? Реализация, игра в зоне атаки.

В каком состоянии Алексей Марченко? Пока он работает по индивидуальной программе. Сложно сказать, когда он будет полностью готов, ситуация не самая простая. Надеемся, что всё будет нормально.

Как оценю процесс восстановления Дмитрия Яшкина? Буквально вчера с ним разговаривал, всё идёт неплохо. Потихоньку начинает работать. Его восстановление займёт определённое время, пока невозможно озвучить конкретные сроки возвращения. У Дамира Жафярова была небольшая травма, он восстанавливается.

Насколько доволен глубиной состава? Любой тренер хочет усилить свою команду, но вопрос в том, что у нас нет большого выбора», — цитирует Билялетдинова пресс-служба казанского клуба.

После 40 матчей текущего сезона «Ак Барс» занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Казанский клуб потерпел два поражения в последних двух матчах, уступив «Северстали» (1:4) и «Локомотиву» (1:3).