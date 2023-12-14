Полтапов: Россия – моя страна. Это то, за что ты должен душу и жизнь отдать

Нападающий сборной «Россия 25» и ЦСКА Прохор Полтапов высказался об игре за национальную команду.

«Ротенберг назвал ребят, которые приехали в сборную, настоящими патриотами, чувствую ли я себя таковым? Конечно. На самом деле, я всегда чувствовал себя патриотом. Россия — это моя страна. Это моё, родное. Это то, за что ты должен душу и жизнь отдать. Все ребята, которые здесь, патриоты», — сказал Полтапов в интервью Allhockey.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Полтапов за армейский клуб сыграл 31 матч, в котором забросил пять шайб и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности 10 очков. Прохор Полтапов — обладатель Кубка Гагарина в составе армейского клуба в сезоне-2022/2023.