Евгений Кузнецов пропустит матч «Вашингтона» с «Филадельфией»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, с «Филадельфией Флайерз», сообщается в социальной сети X (ранее Twitter) столичного клуба.

Сообщается, что Кузнецов пропустит матч из-за болезни.

Встреча между «Вашингтоном» и «Филадельфией» состоится 15 декабря.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 22 матчах в регулярном чемпионов, в которых записал в свой актив пять голов и шесть результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ россиянин забил 170 голов и сделал 392 результативные передачи в 702 играх.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 31 очко. «Филадельфия», в свою очередь, находится на седьмом месте, записав в свой актив 33 очка.