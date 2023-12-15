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Евгений Кузнецов пропустит матч «Вашингтона» с «Филадельфией»

Евгений Кузнецов пропустит матч «Вашингтона» с «Филадельфией»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, с «Филадельфией Флайерз», сообщается в социальной сети X (ранее Twitter) столичного клуба.

Сообщается, что Кузнецов пропустит матч из-за болезни.

Встреча между «Вашингтоном» и «Филадельфией» состоится 15 декабря.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 22 матчах в регулярном чемпионов, в которых записал в свой актив пять голов и шесть результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ россиянин забил 170 голов и сделал 392 результативные передачи в 702 играх.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 31 очко. «Филадельфия», в свою очередь, находится на седьмом месте, записав в свой актив 33 очка.

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