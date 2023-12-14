«Филадельфия» — «Вашингтон». Александру Овечкину нужна встряска!

15 декабря состоится матч НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Флайерз» можно за 2.22, шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 2.85. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон» 15 декабря 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Филадельфия» — «Вашингтон» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.17. Если каждая команда забьёт больше 1.5 шайбы, сыграет 1.48.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» (15.12.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 15 декабря «Филадельфия» сыграет с «Вашингтоном» на стадионе «Уэллс Фарго-центр». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

В минувшей встрече «Флайерз» проиграли на выезде «Нэшвиллу» (2:3 ОТ). Результат не слишком плохой, поскольку по ходу встречи хоккеисты «Филадельфии» уступали в счёте, но, приложив усилия, сумели отыграться и установить паритет. Шон Кутюрье и Трэвис Санхайм забросили по шайбе. 23-летний россиянин Егор Замула результативными действиями не отметился.

Тем временем в последних пяти матчах «Флайерз» одержали четыре победы. Команда обыграла дважды «Питтсбург» (4:3 Б и 2:1 ОТ), «Аризону» (4:1) и «Колорадо» (5:2).

«Филадельфия» набрала 33 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команды идут плотной группой — дистанция между седьмым и первым местом составляет всего шесть очков.

«Вашингтон» в последних пяти встречах выступает нестабильно. Он победил «Рейнджерс» (4:0) и «Чикаго» (4:2), а уступил «Вегасу» (1:4), «Аризоне» (0:6) и «Далласу» (4:5 Б). Отметим высокую результативность — три из этих игр завершились тоталом больше 5.5 шайбы.

Александр Овечкин в текущем сезоне потерял уверенность. Он уже не выглядит таким опасным для вратарей из команды соперников. Россиянин в последней встрече с «Чикаго» повторил свой антирекорд по безголевой серии. Она достигла 10 матчей. Подобная неприятность случилась с капитаном «столичных» в феврале и марте 2017 года. Теперь он может установить новую планку.

Тем не менее форвард «Вашингтона» не теряет настрой. Он полезно действует на благо команды, участвует в комбинациях и записал в актив результативную передачу в игре с «Чикаго». Рано или поздно Овечкин забросит шайбу и заставит критиков замолчать.

Нужно отметить, что по поводу безголевой серии Александра высказываются многие звёзды спорта. Например, бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро считает, что у россиянина присутствует лёгкая паника. Специалист считает, что возраст неумолимо берёт своё и лучшие годы Овечкина не вернуть.

Слабо проводит этот сезон и Евгений Кузнецов. Россиянин забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач за 22 встречи. Для игрока его уровня — плохая статистика. На этом фоне у нападающего «Кэпиталз» тлеет конфликт с главным тренером Спенсером Карбери и циркулируют слухи о скором обмене хоккеиста.

«Вашингтон» находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 25 матчах 31 очко. За это время «столичные» потерпели 11 поражений, пропустили 72 шайбы, а забросили всего 64.

«Филадельфия» — сложный и сильный соперник, умеющий не только опасно атаковать, но и надёжно обороняться. Они выиграли четыре из пяти последних встреч и находятся в хорошем тонусе. «Вашингтон» нестабилен. Поставим на то, что «Филадельфия» не проиграет, и тотал меньше 6.5 шайбы, за коэффициент 2.39.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон» 15 декабря 2023 года

Кризис в «Вашингтоне» носит явно системный характер, что приводит к внутренним конфликтам. Например, Евгений Кузнецов пропустил один матч по решению тренера Спенсера Карбери и близок к уходу из клуба. Сложно предположить, как влияет на Александра Овечкина его безголевая серия. «Флайерз» компактно действуют в обороне, хорошо прессингуют и бережно относятся к реализации опасных моментов. В шести последних встречах они не уступили в основное время. Поставим, что «Филадельфия» не проиграет, и тотал меньше 6.5 шайбы, за коэффициент 2.39.

Ставка: «Филадельфия» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.39.