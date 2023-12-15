Шарангович оказался в шаге от повторения рекорда «Калгари», установленного в прошлом веке

Сегодня, 15 декабря, «Миннесота Уайлд» на своей площадке обыграла «Калгари Флэймз». Встреча на арене «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 3:2 в серии буллитов в пользу «дикарей».

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Марко Росси м двумя Мэтт Болди. Российский нападающий Кирилл Капризов принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

За «Калгари» голами отличились Егор Шарангович и Блейк Коулман. Проводящий дебютный сезон за «Флэймз» белорусский нападающий продлил серию с заброшенными шайбами до четырёх матчей, благодаря чему оказался в шаге от повторения рекорда «Калгари», установленного ещё в прошлом веке.

За всю историю канадского клуба лишь двум игрокам удалось отличиться в пяти матчах кряду в их дебютном сезоне за «Флэймз». В сезоне-1980/1981 это сделал Кент Нильссон, а пятью сезонами позже его достижение повторил Джо Маллен. Шарангович имеет шанс повторить рекорд Нильссона и Маллена, если сможет отличиться в следующем матче, в котором команда Райана Хаски 17 декабря сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».