«Они сыграли великолепно». Партнёр Бучневича оценил гол россиянина в ворота «Оттавы»

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Нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас прокомментировал гол Павла Бучневича в матче с «Оттавой» (4:2). Россиянин забил гол после перепасовки с Джорданом Кайру.

«Я ждал, пока кто-нибудь бросит, а они всё передавали шайбу туда-сюда. Два особенных игрока показали первоклассную игру. Это гол, который действительно решил игру. Эти два парня сыграли великолепно», — цитирует Томаса пресс-служба клуба.

Бучневич заявил, что хотел отдать шайбу Томасу, который оформил дубль в этом матче и был в шаге от хет-трика.

«Я просто хотел дать забить Томасу гол. У него сейчас тяжёлые времена, и я просто хотел помочь ему забить гол», — цитирует Бучневича пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Сент-Луис» одержал победу в первом же матче после смены главного тренера и увольнения Крэйга Берюбе.