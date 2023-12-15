«Чего на него взъелись?» Плющев высказался об отказе Голдобина от вызова в сборную России

Заслуженный тренер России и бывший главный тренер национальной команды Владимир Плющев оценил отказ выступать за сборную «Россия 25» на Кубке Первого канала лидеров «Спартака» Николая Голдобина и Павла Порядина.

«Отказ Голдобина и Порядина от вызова в сборную 25? По-моему, они там объяснили причину. По крайней мере, спартаковское руководство объяснило, что к ним особо претензий нет. Но они ребята-то старше 25 лет, чего на них взъелись? Было заявлено, что возраст сборной 25 лет. Смысл какой их подключать туда и им играть в этой сборной, если продекларировали, что это U25?

В своё время, когда был турнир «Золотая шайба», участники были на возраст старше тех, кто был заявлен. Вы скажете, что это перспективная сборная. Зачем определять возраст-то? Совершенно непонятная ситуация. Хотя в общем-то объяснимая — потому что U25 Роман Борисович [Ротенберг] тренировал. Но взъесться на Голдобина и Порядина не за что. Если б они отказались от официального турнира, чемпионата или ещё чего, это другой вопрос. А здесь… Мало ли. Там, я думаю, микротравмы какие-нибудь были. Все хотят к плей-офф подойти в лучшем состоянии здоровья», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.