Каменский — о важности Кубка Первого канала: есть шанс раскрыться и показать себя

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что молодым и малоизвестным хоккеистам есть шанс показать себя на Кубке Первого канала. Во вчерашнем матче сборная «Россия 25» обыграла сборную «Звёзды и ВХЛ» со счётом 5:2.

«Для молодёжи это отличный турнир, школа. Любой экспириенс [опыт] в сборной идёт на пользу: поиграть с новыми партнёрами, познакомиться. К этому турниру всегда будет интерес. Есть шанс раскрыться и показать себя — это самое главное», — приводит слова Каменского Legalbet.

Кубок Первого канала проходит с 14 по 17 декабря и впервые проводится в Санкт-Петербурге. В этом году за трофей поспорят сборная «Россия 25», команда «Звёзды и ВХЛ», а также сборные Беларуси и Казахстана.