Крикунов: Назаров — динамовец, уроженец Челябинска, он давно должен работать

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о бывшем наставнике петербургского СКА Андрее Назарове.

«Я всегда выступаю за наших, российских тренеров. Почему давно не работает Андрей Назаров? Я не знаю, почему у нас так давно не работают российские тренеры. Андрей – динамовец, уроженец Челябинска, он давно должен работать.

Сборная «Россия 25» на Кубке Первого канала? Это всегда большой плюс, я всегда за нашу сборную и за наши клубы везде. Я же вам говорил, что, например, наша команда правильно сделала, что проявила инициативу и заявилась в Беларусь», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Кубок Первого канала проходит с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В турнире принимают участие сборная «Россия 25», команда «Звёзды и ВХЛ», а также сборные Беларуси и Казахстана.