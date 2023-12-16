Павелски вышел на восьмое место в истории НХЛ по очкам среди уроженцев США

В Далласе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» (5:4).

39-летний нападающий хозяев Джо Павелски отметился в этом матче заброшенной шайбой.

Это очко стало 1028-м для американского форварда за карьеру в НХЛ. Павелски вышел на восьмое место в истории лиги по набранным очкам среди уроженцев США, сравнявшись с Брайаном Личем. Лидером является Майк Модано (1374).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Павелски 27 (13+14) очков в 28 матчах.

«Даллас» одержал вторую победу подряд, набрал 37 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «звёзды» 17 декабря будут гостить у «Сент-Луис Блюз».