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Павелски вышел на восьмое место в истории НХЛ по очкам среди уроженцев США

Павелски вышел на восьмое место в истории НХЛ по очкам среди уроженцев США
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В Далласе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» (5:4).

39-летний нападающий хозяев Джо Павелски отметился в этом матче заброшенной шайбой.

Это очко стало 1028-м для американского форварда за карьеру в НХЛ. Павелски вышел на восьмое место в истории лиги по набранным очкам среди уроженцев США, сравнявшись с Брайаном Личем. Лидером является Майк Модано (1374).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Павелски 27 (13+14) очков в 28 матчах.

«Даллас» одержал вторую победу подряд, набрал 37 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «звёзды» 17 декабря будут гостить у «Сент-Луис Блюз».

Статистика НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Хэмоник (Чикран, Жозеф) – 01:16     0:2 Батерсон (Чикран, Штюцле) – 02:51     1:2 Павелски (Хинц, Робертсон) – 11:46 (pp)     1:3 Норрис (Жиру, Чикран) – 13:20     2:3 Линделль (Дюшейн) – 13:30     2:4 Батерсон (Ткачук, Штюцле) – 24:54     3:4 Харли (Факса) – 31:21 (sh)     4:4 Хейсканен (Джонстон, Дадонов) – 47:33     5:4 Дюшейн (Марчмент, Сегин) – 48:17    
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