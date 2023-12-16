Бывший игрок «Сан-Хосе»: Карлссон умеет делать на льду вещи, в которые сложно поверить

Защитник «Салавата Юлаева» Николя Мелош высоко оценил мастерство бывшего партнёра по «Сан-Хосе» Эрика Карлссона. Шведский игрок обороны трижды выигрывал приз лучшему защитнику сезона НХЛ.

«Кого бы предпочёл иметь в своей команде при выборе из Карлссона, Бёрнса и Власика? Карлссона. Он делает на льду вещи, которые больше никто не может повторить, три раза выигрывал «Норрис» — думаю, он попадёт в Зал славы в первый же год, когда будет доступен для выбора. Иногда просто сложно поверить в то, как он сыграл в моменте, потому что для него это выглядит очень легко», — сказал Мелош в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с защитником уфимского «Салавата Юлаева» Николя Мелошем читайте на «Чемпионате»: