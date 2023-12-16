Бриндамор — второй среди тренеров в истории НХЛ по количеству побед в первых 400 матчах

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор провёл свою 400-ю игру, уступив «Нэшвиллу» на домашней площадке в овертайме со счётом 5:6. Все свои матчи специалист провёл у руля «Харрикейнз» и одержал за это время 242 победы в регулярных чемпионатах НХЛ.

Таким образом, Бриндамор занял второе место среди всех тренеров в истории НХЛ по количеству побед в первых 400 матчах в лиге. Наставник «Каролины» уступает лишь Дэну Байлсме, который за первые 400 матчей у руля «Питтсбурга» одержал 252 победы с 2009 по 2014 год.

Бриндамор стал главным тренером «Каролины» в сезоне-2018/2019. За это время команда трижды одерживала победы в Столичном дивизионе, а в плей-офф лучшим результатом «Харрикейнз» является выход в финал конференции.