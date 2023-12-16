Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Медведев рассказал, планирует ли СКА усиливать состав в текущем сезоне КХЛ

Александр Медведев рассказал, планирует ли СКА усиливать состав в текущем сезоне КХЛ
Комментарии

Председатель совета директоров петербургского СКА Александр Медведев заявил, что армейский клуб не планирует обменивать новых игроков до дедлайна в текущем сезоне-2023/2024 Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

«Что касается трансферов СКА, то, думаю, никаких переходов до дедлайна не будет. У нас достаточная глубина состава, несмотря на большое количество травмированных. У нас нет необходимости кого-то приобретать и менять», — цитирует Медведева «РИА Новости».

После 39 матчей нынешнего сезона КХЛ петербургские армейцы расположились на пятом месте в таблице Западной конференции лиги. Следующий матч СКА проведёт на домашней площадке в Санкт-Петербурге. Соперником армейцев станет «Сочи», матч пройдёт 19 декабря.

Материалы по теме
Легальные хитрости клубов не красят КХЛ. Когда лига заставит всех уважать свои контракты?
Легальные хитрости клубов не красят КХЛ. Когда лига заставит всех уважать свои контракты?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android