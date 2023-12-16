Александр Медведев рассказал, планирует ли СКА усиливать состав в текущем сезоне КХЛ

Председатель совета директоров петербургского СКА Александр Медведев заявил, что армейский клуб не планирует обменивать новых игроков до дедлайна в текущем сезоне-2023/2024 Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

«Что касается трансферов СКА, то, думаю, никаких переходов до дедлайна не будет. У нас достаточная глубина состава, несмотря на большое количество травмированных. У нас нет необходимости кого-то приобретать и менять», — цитирует Медведева «РИА Новости».

После 39 матчей нынешнего сезона КХЛ петербургские армейцы расположились на пятом месте в таблице Западной конференции лиги. Следующий матч СКА проведёт на домашней площадке в Санкт-Петербурге. Соперником армейцев станет «Сочи», матч пройдёт 19 декабря.