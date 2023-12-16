Гол Никиты Михайлиса принёс победу сборной Казахстана над сборной «Звёзды и ВХЛ»
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В Санкт-Петербурге закончился матч в рамках Кубка Первого канала, в котором сборная Казахстана оказалась сильнее сборной «Звёзды и ВХЛ». Итоговый счёт 3:1.
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
16 декабря 2023, суббота. 11:00 МСК
Казахстан
Окончен
3 : 1
Звёзды и ВХЛ
1:0 Мусоров (Орехов, Михайлис) – 00:57 (5x4) 1:1 Степанов (Альметкин, Грицюк) – 23:04 (5x4) 2:1 Михайлис (Панюков) – 36:53 (5x5) 3:1 Королёв (Михайлис) – 39:58 (5x5)
Счёт в матче уже на 57-й секунде в большинстве открыл нападающий Казахстана Максим Мусоров, которому ассистировали Валерий Орехов и Никита Михайлис. Сборная «Звёзды и ВХЛ» сумела сравнять счёт в начале второго периода, когда отличился Егор Степанов с передач Всеволода Альметкина и Арсения Грицюка. Казахстан забросил две шайбы под занавес второго периода — отличились Никита Михайлис и Артём Королёв, забивший гол мощным броском от синей линии за две секунды до конца игрового отрезка. Ворота команд защищали голкиперы Никита Бояркин и Сергей Мурашов.
Комментарии
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