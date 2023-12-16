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Состоялся благотворительный матч «Уральская классика», организованный Паниным и Яковлевым

Состоялся благотворительный матч «Уральская классика», организованный Паниным и Яковлевым
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16 декабря на озере Банное на территории санатория «Юбилейный» второй год подряд прошёл благотворительный хоккейный матч «Уральская классика». Основная его социальная миссия – объединение профессиональных хоккеистов, звёзд и блогеров с детьми из деревень и районов Республики Башкортостан и Челябинской области.

Идейными вдохновителями и организаторами матча выступили два капитана КХЛ – Григорий Панин («Салават Юлаев») и Егор Яковлев («Металлург»). В матче приняли участие дети из деревень и районов Республики Башкортостан и Челябинской области, игроки «Салавата Юлаева» и «Металлурга», а также популярные блогеры и известные спортсмены.

На матче присутствовали звёздные спортсмены из различных видов спорта.

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