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Нападающий «Торпедо» Савунов, обменянный из СКА, продолжит карьеру в «Металлурге» Нк

Нападающий «Торпедо» Савунов, обменянный из СКА, продолжит карьеру в «Металлурге» Нк
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22-летний российский нападающий нижегородского «Торпедо» Данил Савунов продолжит карьеру в новокузнецком «Металлурге». Об этом соообщается в телеграм-канале «Торпедо».

Савунов стал игроком «Торпедо» летом этого года в результате обмена из санкт-петербургского СКА. Он подписал с командой Игоря Ларионова двухлетний контракт. В текущем сезоне на его счету ни одного результативного действия в девяти встречах в КХЛ при коэффициенте полезности «-1».

В прошлом сезоне Данил Савунов провёл пять матчей за СКА в КХЛ, записав на свой счёт одну результативную передачу. В ВХЛ он выступал в составе «Дизеля», СКА-Невы и АКМ, где провёл суммарно 186 игр, набрав 105 (41+64) очков и заработав показатель полезности «+9».

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