Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алистров: Кольцов — хороший и амбициозный тренер, в будущем у него всё получится

Алистров: Кольцов — хороший и амбициозный тренер, в будущем у него всё получится
Аудио-версия:
Комментарии

22-летний нападающий сборной Беларуси и санкт-петербургского СКА Владимир Алистров после встречи со сборной «Россия 25» (3:5) на Кубке Первого канала поделился мнением о наставнике своей национальной команды – Константине Кольцове.

«С Кольцовым работать классно, я с ним успел немного поработать и в свой первый сезон в минском «Динамо». Это хороший, амбициозный тренер. Думаю, в будущем у него всё получится», — сказал Алистров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, что Кольцов лишь исполняет обязанности главного тренера сборной Беларуси на Кубке Первого канала. Действующий наставник национальной команды не поехал на турнир Дмитрий Квартальнов, сфокусировавшись на работе в минском «Динамо». На постоянной основе Константин является ассистентом Виктора Козлова в уфимском «Салавате Юлаеве».

Материалы по теме
«Россия 25» вырвала победу у Беларуси на Кубке Первого канала, забив 3 гола за 3 минуты!
Live
«Россия 25» вырвала победу у Беларуси на Кубке Первого канала, забив 3 гола за 3 минуты!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android