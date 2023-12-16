«Так и есть». Алистров — о мотивации сборной Беларуси на уровне президента

22-летний нападающий сборной Беларуси Владимир Алистров рассказал о значимости встречи со сборной «Россия 25» (3:5) на Кубке Первого канала, а также оценил игру своей национальной команды.

«Для нас это тоже был очень важный матч, не меньше, чем для России. Мотивация на уровне президента? Так и есть. Мы хорошо играли, завтра надо играть так же. «Звёзды и ВХЛ» — тоже хороший соперник.

Беларусь показывает хороший хоккей? А как ещё по-другому играть? Мы приехали, чтобы побеждать, биться, здесь по-другому быть не может. Сегодня немного не получилось, но всё впереди. Весь белорусский хоккей развивается с каждым днём, каждым годом. Наша федерация делает всё возможное, чтобы помочь всем ребятам выйти на новый уровень. Они правильно делают, думаю, из года в год мы будем становиться только лучше. Мы играем с хорошими соперниками, сборные России, Казахстана, «Звёзды и ВХЛ» — это сильные команды. И много белорусов сейчас на лидирующих позициях в клубах КХЛ, все ребята прибавляют, будем становиться только лучше», — сказал Алистров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.