Серебряков – о матче с Беларусью: нашли силы, забили и выиграли

28-летний вратарь Никита Серебряков, защищавший ворота сборной «Россия 25» в матче со сборной Беларуси (5:3) на Кубке Первого канала, подвёл итоги прошедшей встречи.

«Было тяжело – не так много бросков, несколько контратак было, которые соперник реализовал. Но самое главное – нашли силы, забили и выиграли этот матч.

Особый настрой на игру с победителем прошлого розыгрыша Кубка Первого канала? Я настраивался так же, как обычно. Но мы все ребята взрослые, профессионалы, все понимаем. Поэтому играли так, чтобы победить.

Рассчитываю ли выйти в старте на игру с Казахстаном? Это лучше спросить у тренерского штаба. Мы сейчас только вышли после игры, нужно отдохнуть сначала, а там уже посмотрим», — приводит слова Серебрякова пресс-служба ФХР на официальном сайте.

Отметим, что в прошедшем матче Серебряков отразил 17 бросков из 19.