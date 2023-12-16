Толчинский: «Россия 25» всю игру поджимала, а у Беларуси – пара контратак и три гола

28-летний нападающий сборной «Россия 25» Сергей Толчинский подвёл итоги встречи Кубка Первого канала с Беларусью (5:3), в которой ему удалось отметиться заброшенной шайбой.

«На льду конечно было нервозно, волнительно, потому что всю игру поджимали, много бросали, но у них пара контратак и три гола. За пять минут до конца пропустили, поэтому было нервозно, но хорошо, что не дали слабину, реализовали свои моменты. Конечно, в конце это уже был кайф – атмосфера, и эмоции уже зашкаливали.

Был ли особый настрой на матч с Беларусью из-за статуса победителей Кубка Первого канала? Возможно и был, но, на самом деле, понимали, что там очень сильный состав, поэтому в любом случае настраивались и выходили в боевой готовности», — сказал Толчинский пресс-службе ФХР в видеоинтервью, опубликованном в телеграм-канале.