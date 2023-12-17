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Тренин поразил ворота «Вашингтона» и приблизил «Кэпиталз» ко второму поражению подряд

Тренин поразил ворота «Вашингтона» и приблизил «Кэпиталз» ко второму поражению подряд
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В эти минуты в Нэшвилле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На данный момент в матче идёт вторая половина третьего периода, счёт 3:1 в пользу хозяев.

Третью шайбу «хищников» в этой встрече забросил российский нападающий Яков Тренин, поставив «Кэпиталз» на грань второй неудачи кряду.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео седьмой шайбы россиянина в этом сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Тренина, с учётом этой игры, 9 (7+2) очков в 30 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Сиссонс (Йози, Форсберг) – 05:03 (pp)     1:1 Оши (Строум, Овечкин) – 25:16 (pp)     2:1 Томасино (Смит) – 33:26     3:1 Тренин (Каррье, Маккэррон) – 43:41    

Это первая встреча между «Нэшвиллом» и «Вашингтоном» в нынешнем сезоне НХЛ.

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