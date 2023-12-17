Тренин поразил ворота «Вашингтона» и приблизил «Кэпиталз» ко второму поражению подряд

В эти минуты в Нэшвилле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На данный момент в матче идёт вторая половина третьего периода, счёт 3:1 в пользу хозяев.

Третью шайбу «хищников» в этой встрече забросил российский нападающий Яков Тренин, поставив «Кэпиталз» на грань второй неудачи кряду.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео седьмой шайбы россиянина в этом сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Тренина, с учётом этой игры, 9 (7+2) очков в 30 матчах.

Это первая встреча между «Нэшвиллом» и «Вашингтоном» в нынешнем сезоне НХЛ.