Тренин поразил ворота «Вашингтона» и приблизил «Кэпиталз» ко второму поражению подряд
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В эти минуты в Нэшвилле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На данный момент в матче идёт вторая половина третьего периода, счёт 3:1 в пользу хозяев.
Третью шайбу «хищников» в этой встрече забросил российский нападающий Яков Тренин, поставив «Кэпиталз» на грань второй неудачи кряду.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео седьмой шайбы россиянина в этом сезоне:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Тренина, с учётом этой игры, 9 (7+2) очков в 30 матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Сиссонс (Йози, Форсберг) – 05:03 (pp) 1:1 Оши (Строум, Овечкин) – 25:16 (pp) 2:1 Томасино (Смит) – 33:26 3:1 Тренин (Каррье, Маккэррон) – 43:41
Это первая встреча между «Нэшвиллом» и «Вашингтоном» в нынешнем сезоне НХЛ.
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