Чинахов — самый молодой игрок «Коламбуса» за последние 9 лет с голевой серией 4+ матча

В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» (3:6).
У хозяев в этом матче отличились Кирилл Марченко, Егор Чинахов и Александр Тексье.
Таким образом, для 22-летнего Чинахова этот матч стал уже четвёртым подряд, в котором он не уходит со льда без заброшенной шайбы. Этот результат помог россиянину стать самым молодым игроком «Блю Джекетс» с сезона-2014/2015, голевая серия которого составляет не менее четырёх матчей. В том сезоне аналогичного результата добились Райан Джохансен (5 игр в возрасте 22 лет) и Бун Дженнер (4 игры в возрасте 21 года).
Всего в текущем сезоне на счету Чинахова 12 (8+4) очков в 21 матче.
«Коламбус» остался с 25 очками и идёт на 15 строчке Востока.
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