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Чинахов — самый молодой игрок «Коламбуса» за последние 9 лет с голевой серией 4+ матча

Чинахов — самый молодой игрок «Коламбуса» за последние 9 лет с голевой серией 4+ матча
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В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» (3:6).

У хозяев в этом матче отличились Кирилл Марченко, Егор Чинахов и Александр Тексье.

Таким образом, для 22-летнего Чинахова этот матч стал уже четвёртым подряд, в котором он не уходит со льда без заброшенной шайбы. Этот результат помог россиянину стать самым молодым игроком «Блю Джекетс» с сезона-2014/2015, голевая серия которого составляет не менее четырёх матчей. В том сезоне аналогичного результата добились Райан Джохансен (5 игр в возрасте 22 лет) и Бун Дженнер (4 игры в возрасте 21 года).

Всего в текущем сезоне на счету Чинахова 12 (8+4) очков в 21 матче.

«Коламбус» остался с 25 очками и идёт на 15 строчке Востока.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Тоффоли) – 00:47     0:2 Хаула (Мерсер, Хольц) – 16:21     1:2 Марченко (Годро) – 20:17 (pp)     1:3 Тоффоли (Братт) – 20:50     2:3 Чинахов (Пик, Воронков) – 28:38     2:4 Хьюз (Братт, Хишир) – 34:54 (pp)     2:5 Хишир (Братт) – 42:50     3:5 Тексье (Фантилли, Иржичек) – 58:57     3:6 Хьюз – 59:12    
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