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Просветов прокомментировал поражение «Колорадо» от «Виннипега»

Просветов прокомментировал поражение «Колорадо» от «Виннипега»
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Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Виннипег Джетс» (2:6).

В этой игре Просветов отразил 19 бросков по своим воротам.

«Мне казалось, что мы их переиграли в третьем периоде, но в первых двух они, конечно же, блокировали нашу атаку, не давая нам прходить и выигрывать отскоки. Мы соберёмся, вернёмся завтра, так как это матчи back-to-back, и постараемся сделать всё от нас зависящее [для победы]», — приводит слова Просветова официальный сайт НХЛ.

Отметим, что завтра, 18 декабря, «Эвеланш» сыграют дома с «Сан-Хосе Шаркс».

«Колорадо» занимает пятое место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 38 очков.

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