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Кожевников: такие турниры, как Кубок Первого канала, необходимы

Кожевников: такие турниры, как Кубок Первого канала, необходимы
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о значимости традиционного предновогоднего турнира, который в этом году принимает Санкт-Петербург.

«Кубок Первого канала (ранее турнир имел другое название) всегда считался одним из важнейших турниров, потому как проводился в нашей стране. В этом году турнир проходит в Санкт-Петербурге, где на всех играх КХЛ аншлаги. Для болельщиков и для хоккеистов это огромный праздник.

Вчера сборная «Россия 25» переиграла команду Белоруссии в драматичном матче, вырвали победу на последних минутах. Белорусы нам попытались дать бой, но всё же мастерство ребят в команде Романа Ротенберга оказалось выше. Такие турниры необходимы и не важно с кем играть – с финнами, чехами или шведами или с теми же белорусами или казахами. Главное — это международный опыт, который получают хоккеисты», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».

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