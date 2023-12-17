Главный тренер сборной Беларуси рассказал о травмах Фальковского, Лисовца и Мартынова

Главный тренер сборной Беларуси Константин Кольцов подвёл итог матча со сборной «Звёзды и ВХЛ» (4:5 ОТ) и рассказал о травмах подопечных.

«Непростой матч для нас, старались играть больше на атаку, из-за этого получалось много контратак. Рад, что ребята играли до конца и сравняли счёт в конце матча.

Опыт… В любом случае приятно находиться в составе национальной команды. Не то что сложно, но интересно работать. Получил удовольствие от работы с ребятами.

У Лисовца повреждение после прошлого матча со сборной России, он не смог выйти на лёд. Мартынов выбыл, судя по травме, на довольно долгий срок, около трёх недель, может, и больше. Фальковский тоже получил травму, ещё неизвестно, что там.

Мойсевича решили выпустить, потому что планировали, чтобы сыграли все вратари. Опять же, проверить его. Для него, наверное, психологически было тяжело после двух быстрых пропущенных шайб, но после этого он смотрелся здорово», — передаёт слова Кольцова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.