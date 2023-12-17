«Был неправ, не совладал с эмоциями». Тренер ХК «Крылья Советов» извинился за драку

Тренер ХК «Крылья Советов» Павел Платонов принёс извинения за избиение своего коллеги на матче детских команд. Специалист уже был отстранён от занимаемой должности руководством клуба.

«Был неправ, не совладал с эмоциями, поддавшись на словесную провокацию. Подобное случилось впервые за 10 лет моей работы с детьми. Хочу извиниться и перед своими ребятами, и родителями. Очень жаль, что не смогу продолжить работать с ними. Также хотел бы извиниться перед спортивной общественностью за то, что подорвал репутацию родного клуба и профессии детского тренера в целом», — цитирует Платонова пресс-служба клуба.

В видеоролике, который оказался в Сети, запечатлён момент, на котором тренер «Крыльев» избивает своего коллегу – тренера «Красной машины», повалив его неподалёку от хоккейной площадки, где в это время проходила встреча.