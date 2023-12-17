Курьянов — о продлении контракта с Проскуряковым: именно то, что нужно «Авангарду»

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал продление контракта с 36-летним вратарём Ильёй Проскуряковым. Соглашение рассчитано сроком на один год.

«Илья является примером профессионального отношения к делу. Он работал, ждал своего шанса и, когда вышел на лёд, своей надёжной игрой добавил уверенности всей команде. Перед паузой в чемпионате Проскуряков вышел на первое место среди вратарей лиги по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности. Помог ему в этом не только опыт.

То, как он общается с партнёрами, выкладывается на тренировках, готовится к играм, говорит об огромном желании побеждать. А это именно то, что нужно «Авангарду». В будущем мы видим в Илье не только надёжный последний рубеж, но и наставника молодых вратарей нашей вертикали», — цитирует Курьянова пресс-служба лиги.

В текущем сезоне Проскуряков провёл за «Авангард» 13 матчей, в которых одержал семь побед в основное время и одну по буллитам с показателем отражённых бросков 94,8%.