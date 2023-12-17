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Стэмкос — о Кучерове: его видение и хоккейный IQ зашкаливают

Стэмкос — о Кучерове: его видение и хоккейный IQ зашкаливают
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Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос высказался об успешной игре своего одноклубника Никиты Кучерова в нынешнем сезоне НХЛ.

«У меня долгое время было место в первом ряду. Так что его успех для меня не удивителен. Я видел, какую работу он проделывает каждое межсезонье. Каждый день в течение сезона Кучеров становится лучше. Всё, что он ожидает от себя, а также от своих товарищей по команде, — желание совершенствоваться и становиться ещё лучше. Для парня, который лидирует в лиге по очкам, кажется, что его всё ещё недооценивают с точки зрения влияния на игру.

Возможно, у него нет невероятной скорости Макдэвида или мощи Маккиннона. Но у него есть сочетание всего сразу. Его видение и хоккейный IQ зашкаливают», — приводит слова Стэмкоса The Athletic.

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