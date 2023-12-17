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Сборная США назвала окончательный состав на МЧМ-2024 в Швеции

Пресс-служба молодёжной сборной США опубликовала окончательный состав национальной команды на предстоящий МЧМ-2024 в Швеции, который пройдёт с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

Вратари: Трей Огастин (Мичиганский государственный университет, NCAA), Джейкоб Фаулер (Бостонский колледж, NCAA), Сэм Хиллебрандт («Барри Кольтс», OHL).

Защитники: Зив Буйум (Денверский университет), Симус Кейси (Мичиганский университет, NCAA), Райан Чесли (университет Миннесоты, NCAA), Дрю Фортескью (Бостонский колледж, NCAA), Лэйн Хатсон (Бостонский университет, NCAA), Арам Миннетян (Бостонский колледж, NCAA), Эрик Полкамп (Государственный университет Бемиджи, NCAA), Сэм Ринзель (университет Миннесоты, NCAA).

Нападающие: Гэвин Бриндли (Мичиганский университет, NCAA), Куинн Финли (университет Висконсина, NCAA), Каттер Готье (Бостонский колледж, NCAA), Гэвин Хэйес («Флинт Файрбердс», OHL), Исаак Ховард (Мичиганский государственный университет, NCAA), Райан Леонард (Бостонский колледж, NCAA), Рутгер Макгроарти (Мичиганский университет, NCAA), Оливер Мур (университет Миннесоты, NCAA), Фрэнк Назар III (Мичиганский университет, NCAA), Дэнни Нельсон (Университет Нотр-Дам, NCAA), Гейб Перро (Бостонский колледж, NCAA), Уилл Смит (Бостонский колледж, NCAA), Джимми Снаггеруд (университет Миннесоты, NCAA), Кэри Терренс («Эри Оттерс», OHL).

Молодёжная сборная США в групповом этапе МЧМ сыграет с национальными командами Чехии, Словакии, Швейцарии и Норвегии.