В «Крыльях Советов» рассказали о состоянии избитого тренера «Красной машины»

Генеральный директор московского хоккейного клуба «Крылья Советов», директор Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) Алёна Крылова рассказала о состоянии тренера «Красной машины» Никиты Илларионова.

«Пострадавший тренер сейчас находится на игре своей команды, сотрясения мозга у него нет. Я узнала об этом не от него, так как не смогла дозвониться, а от представителей [его] школы. Он остаётся в строю и работает. Но если у него есть какие-то проблемы со здоровьем, то мы готовы оказать ему необходимую поддержку», — приводит слова Крыловой «РИА Новости Спорт».

В видеоролике, который оказался в Сети, запечатлён момент, на котором тренер «Крыльев» избивает своего коллегу – тренера «Красной машины», повалив его неподалеку от хоккейной площадки, где в это время проходила встреча. Остановить его смогли лишь несколько человек. В ситуацию вмешался даже судья матча.