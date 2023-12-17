Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал поражение от «России 25»

Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев высказался о поражении от сборной «Россия 25» (2:5).

«Матч получился поучительным для нас – повели, потом получили ненужные удаления. Во втором периоде команда подсела, пропустили ненужные голы, потому что те, кто много играл в меньшинстве, «наелись». Их-то и не хватило. Три человека у нас получило травмы, это основные игроки. Пришлось их заменить теми, кто вообще никогда не играл на таком уровне.

Ребята сражались, молодцы. Поучительный турнир, проверили молодых, которые на подходе к сборной. Есть над чем работать. Спасибо за приглашение на этот турнир.

Кто больше всех порадовал из молодых? Николай Шульга неплохо отыграл, Олег Бойко. Те, кто только пришли. Они первый раз играют за сборную. Остальные чуть-чуть не дотягивают, видно, что с ними ещё надо поработать», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.