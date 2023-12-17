Тренер Казахстана сравнил уровень хоккея на КПК и чемпионате мира

Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев после поражения от сборной «Россия 25» (2:5) высказался относительно уровня хоккея на Кубке Первого канала и чемпионате мира.

«Похож ли уровень хоккея на КПК на чемпионат мира? Конечно, здесь собраны хорошие имена, обученные игроки, которые не прощают ошибок. Для ребят это хороший урок, хорошая школа. В дальнейшем они будут более уверенно себя чувствовать, знать, над чем надо работать», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная Казахстана заняла третье место на Кубке Первого канала — 2023. На чемпионате мира текущего года, который состоялся в Финляндии и Латвии, подопечные Мамбеталиева оказались на шестом месте в таблице.