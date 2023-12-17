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Тренер Казахстана сравнил уровень хоккея на КПК и чемпионате мира

Тренер Казахстана сравнил уровень хоккея на КПК и чемпионате мира
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Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев после поражения от сборной «Россия 25» (2:5) высказался относительно уровня хоккея на Кубке Первого канала и чемпионате мира.

«Похож ли уровень хоккея на КПК на чемпионат мира? Конечно, здесь собраны хорошие имена, обученные игроки, которые не прощают ошибок. Для ребят это хороший урок, хорошая школа. В дальнейшем они будут более уверенно себя чувствовать, знать, над чем надо работать», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная Казахстана заняла третье место на Кубке Первого канала — 2023. На чемпионате мира текущего года, который состоялся в Финляндии и Латвии, подопечные Мамбеталиева оказались на шестом месте в таблице.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
17 декабря 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Россия 25
Окончен
5 : 2
Казахстан
0:1 Михайлис (Гатиятов) – 06:33 (5x5)     1:1 Сафонов (Конюшков, Хайруллин) – 13:29 (5x4)     1:2 Бекетаев (Муратов, Омирбеков) – 20:28 (5x4)     2:2 Глотов (Зыков, Конюшков) – 29:57 (5x5)     3:2 Соркин (Сафонов, Никишин) – 32:43 (5x5)     4:2 Зыков (Хайруллин, Карпухин) – 34:23 (5x5)     5:2 Зыков (Глотов, Хайруллин) – 42:09 (5x5)    
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