Р. Ротенберг — о волевых победах: это русский характер! Теперь детишки пойдут в хоккей

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над национальной командой Казахстана (5:2) рассказал о волевом характере игроков национальной команды.

«Было очень непросто, в каждом матче мы проигрывали, каждый вытащили. Это и есть наш русский характер, воля к победе. Сегодня также прошло по сценарию, где-то заманили, а потом победили. Огромная благодарность организаторам и болельщикам. Такой хоккей нам нужен. Смотря на эти игры, многие детишки пойдут в хоккей. А мы будем дальше работать, готовиться к следующему турниру.

Как удалось сплотить ребят за такой короткий срок? Секретов нет, собрали дружный коллектив, каждый игрок заслужил место в сборной в первую очередь по человеческим качествам. Дружность коллектива – заслуга самих ребят и капитана команды Александра Никишина, который помогал тренерскому штабу. Побеждает всегда самая дружная команда. Сборная России на этом турнире – самая дружная команда, поэтому и выиграли. Все получили удовольствие от игры, мы забили 15 шайб за три матча. Это достойный результат, это и есть наши традиции – получать удовольствие от комбинационного хоккея. Благодарность каждому игроку, всему персоналу. Да, непростой график, люди бросили свои клубы, приехали сюда, но сборная – на первом месте. Все настоящие патриоты, все отдали всё, что могли, вытащили эту победу. Главное было выиграть для нашей страны и нашей сборной.

Противился ли кто-то из клубов отправке игроков на турнир? Это уже пусть будет на совести каждого. Каждый работает по совести. Желание каждого игрока сыграть за сборную и было основным фактором. Каждый игрок хотел приехать сюда, это мои личные контакты с каждым игроком. Мы со многими игроками работаем уже 10 лет, несколько раз мы выигрывали Кубок Первого канала, когда я был менеджером. В прошлом году не получилось, я не участвовал в том году в сборной России. Слава богу, в этом году получилось. Надо было показать силу нашего хоккея, мы это сделали», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.