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Р. Ротенберг — о волевых победах: это русский характер! Теперь детишки пойдут в хоккей

Р. Ротенберг — о волевых победах: это русский характер! Теперь детишки пойдут в хоккей
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над национальной командой Казахстана (5:2) рассказал о волевом характере игроков национальной команды.

«Было очень непросто, в каждом матче мы проигрывали, каждый вытащили. Это и есть наш русский характер, воля к победе. Сегодня также прошло по сценарию, где-то заманили, а потом победили. Огромная благодарность организаторам и болельщикам. Такой хоккей нам нужен. Смотря на эти игры, многие детишки пойдут в хоккей. А мы будем дальше работать, готовиться к следующему турниру.

Как удалось сплотить ребят за такой короткий срок? Секретов нет, собрали дружный коллектив, каждый игрок заслужил место в сборной в первую очередь по человеческим качествам. Дружность коллектива – заслуга самих ребят и капитана команды Александра Никишина, который помогал тренерскому штабу. Побеждает всегда самая дружная команда. Сборная России на этом турнире – самая дружная команда, поэтому и выиграли. Все получили удовольствие от игры, мы забили 15 шайб за три матча. Это достойный результат, это и есть наши традиции – получать удовольствие от комбинационного хоккея. Благодарность каждому игроку, всему персоналу. Да, непростой график, люди бросили свои клубы, приехали сюда, но сборная – на первом месте. Все настоящие патриоты, все отдали всё, что могли, вытащили эту победу. Главное было выиграть для нашей страны и нашей сборной.

Противился ли кто-то из клубов отправке игроков на турнир? Это уже пусть будет на совести каждого. Каждый работает по совести. Желание каждого игрока сыграть за сборную и было основным фактором. Каждый игрок хотел приехать сюда, это мои личные контакты с каждым игроком. Мы со многими игроками работаем уже 10 лет, несколько раз мы выигрывали Кубок Первого канала, когда я был менеджером. В прошлом году не получилось, я не участвовал в том году в сборной России. Слава богу, в этом году получилось. Надо было показать силу нашего хоккея, мы это сделали», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
17 декабря 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Россия 25
Окончен
5 : 2
Казахстан
0:1 Михайлис (Гатиятов) – 06:33 (5x5)     1:1 Сафонов (Конюшков, Хайруллин) – 13:29 (5x4)     1:2 Бекетаев (Муратов, Омирбеков) – 20:28 (5x4)     2:2 Глотов (Зыков, Конюшков) – 29:57 (5x5)     3:2 Соркин (Сафонов, Никишин) – 32:43 (5x5)     4:2 Зыков (Хайруллин, Карпухин) – 34:23 (5x5)     5:2 Зыков (Глотов, Хайруллин) – 42:09 (5x5)    
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