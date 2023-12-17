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Защитник сборной Беларуси: мы даём бой России, поэтому у нас светлое будущее

Защитник сборной Беларуси: мы даём бой России, поэтому у нас светлое будущее
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Защитник сборной Беларуси Сергей Сапего прокомментировал отстранение национальной команды от международных соревнований и оценил важность проведения Кубка Первого канала.

«Плохо, конечно, что мы отстранены. Но здорово, что делают такие турниры, как Кубок Первого канала. Такие мероприятия полезны. Всегда приятно приезжать в сборную, получать эмоции, где-то перезаряжаться, если это в середине сезона. Обидно, что нас не допускают. Но это уже не от спортсменов зависит. Наше дело — это выходить и играть.

Все видят, что сборная Беларуси прибавила в последнее время. У нас всё выстроено под молодых игроков, которые прогрессируют. И это заметно. Мы даём бой такому сопернику, как сборная России. Думаю, будущее белорусского хоккея очень хорошее и светлое», — цитирует Сапего «Спорт день за днём».

Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. На турнирах запрещены государственные флаги и любая символика России и Беларуси. Вероятный допуск сборной России ИИХФ рассмотрит на саммите в марте 2024 года.

На Кубке Первого канала сборная Беларуси заняла второе место, записав в актив одну победу.

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