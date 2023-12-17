Дементьев: все санкции ИИХФ могут быть сняты в одночасье

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о возможном исключении Федерации хоккея России из Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Со спортивной точки зрения существуют определённые нюансы, которые не оговорены в соглашениях между клубами. В документах перехода нет соглашения между НХЛ и КХЛ. В текущей ситуации обе стороны имеют свою правду. Необходимо разговаривать напрямую и урегулировать данный вопрос.

Все санкции ИИХФ могут быть сняты в одночасье. Мы все понимаем подоплёку этих решений», – сказал Дементьев Metaratings.ru.

Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. На турнирах запрещены государственные флаги и любая символика России и Беларуси. Вероятный допуск сборной России ИИХФ рассмотрит на саммите в марте 2024 года.