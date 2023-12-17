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В «Салавате Юлаеве» рассказали о том, как отпустили тренера Кольцова в сборную Беларуси

В «Салавате Юлаеве» рассказали о том, как отпустили тренера Кольцова в сборную Беларуси
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал договорённость, согласно которой в сборную Беларуси на Кубок Первого канала отправился Константин Кольцов в качестве главного тренера национальной команды этой страны.

«С минским „Динамо“ и Федерацией хоккея Беларуси у нас хорошие отношения, поэтому мы без колебаний отдали им тренера. Хотя, безусловно, у нас время перед второй частью чемпионата и идёт тренировочный процесс. Для Кольцова это тоже этап роста, всё-таки международный уровень эмоционально, наверное, по-другому ощущается», — цитирует Баширова ТАСС.

На Кубке Первого канала сборная Беларуси заняла второе место, записав в актив одну победу и набрав три очка в трёх матчах.

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