В «Салавате Юлаеве» рассказали о том, как отпустили тренера Кольцова в сборную Беларуси

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал договорённость, согласно которой в сборную Беларуси на Кубок Первого канала отправился Константин Кольцов в качестве главного тренера национальной команды этой страны.

«С минским „Динамо“ и Федерацией хоккея Беларуси у нас хорошие отношения, поэтому мы без колебаний отдали им тренера. Хотя, безусловно, у нас время перед второй частью чемпионата и идёт тренировочный процесс. Для Кольцова это тоже этап роста, всё-таки международный уровень эмоционально, наверное, по-другому ощущается», — цитирует Баширова ТАСС.

На Кубке Первого канала сборная Беларуси заняла второе место, записав в актив одну победу и набрав три очка в трёх матчах.