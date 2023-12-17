«НХЛ получит великого защитника». Кожевников — об игре Никишина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре защитника СКА Александра Никишина.

«Никишин — звезда! Он будет ещё прибавлять, сто процентов. В итоге, правда, не мы, а НХЛ получит великого защитника. Если, конечно, травмы не будут его преследовать, но он достаточно крепко сложенный физически парень. Только удовольствие от его игры получаешь. «Поляну» видит, под шайбу сядет, пас отдаст из любой ситуации — талантище, чего там говорить!» — приводит слова Кожевникова «Спорт уик-энд».

Александр Никишин провёл на Кубке Первого канала — 2023 три игры, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. В регулярке КХЛ нынешнего сезона 22-летний игрок обороны сыграл 39 встреч, где записал на свой счёт 30 (10+20) очков.