Дементьев: участие в чемпионате мира сборной России лишь вопрос времени

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал о важности организационной работы сборных России и Беларуси в условиях отстранения команд от международных соревнований.

«Участие в чемпионатах мира лишь вопрос времени, и нельзя отпускать организационную работу в сборной. Всё, что делается для сборных России и Беларуси, в нынешних обстоятельствах наиболее приемлемый формат проведения соревнований. На всё происходящее можно смотреть шире. Сам факт вызова игроков и совместных сборов уже говорит о многом», — сказал Дементьев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. На турнирах запрещены государственные флаги и любая символика России и Беларуси. Вероятный допуск сборной России ИИХФ рассмотрит на саммите в марте 2024 года.