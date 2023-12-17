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Нападающий сборной «Россия 25»: понимали, что все обязательно ждут от нас победы

Нападающий сборной «Россия 25»: понимали, что все обязательно ждут от нас победы
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Нападающий сборной «Россия 25» Валентин Зыков рассказал о победе на Кубке Первого канала — 2023, который завершился в Санкт-Петербурге.

«Прекрасные впечатления, прекрасный турнир, прекрасный коллектив, и рады, что выиграли. Играть за сборную — это ещё больше ответственности. Мы понимали, что представляем национальную команду и все обязательно ждут от нас победы. И у нас получилось выиграть.

Как оценю свою игру? Чудеса какие-то — шайба в ворота заходит, передачи появляются», — цитирует Зыкова «РБ Спорт».

Отметим, что сегодня подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира, обыграв сборную Казахстана со счётом 5:2. В прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
17 декабря 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Россия 25
Окончен
5 : 2
Казахстан
0:1 Михайлис (Гатиятов) – 06:33 (5x5)     1:1 Сафонов (Конюшков, Хайруллин) – 13:29 (5x4)     1:2 Бекетаев (Муратов, Омирбеков) – 20:28 (5x4)     2:2 Глотов (Зыков, Конюшков) – 29:57 (5x5)     3:2 Соркин (Сафонов, Никишин) – 32:43 (5x5)     4:2 Зыков (Хайруллин, Карпухин) – 34:23 (5x5)     5:2 Зыков (Глотов, Хайруллин) – 42:04 (5x5)    
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