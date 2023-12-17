Нападающий сборной «Россия 25»: понимали, что все обязательно ждут от нас победы

Нападающий сборной «Россия 25» Валентин Зыков рассказал о победе на Кубке Первого канала — 2023, который завершился в Санкт-Петербурге.

«Прекрасные впечатления, прекрасный турнир, прекрасный коллектив, и рады, что выиграли. Играть за сборную — это ещё больше ответственности. Мы понимали, что представляем национальную команду и все обязательно ждут от нас победы. И у нас получилось выиграть.

Как оценю свою игру? Чудеса какие-то — шайба в ворота заходит, передачи появляются», — цитирует Зыкова «РБ Спорт».

Отметим, что сегодня подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира, обыграв сборную Казахстана со счётом 5:2. В прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.