Инсайдер НХЛ — о спаде Овечкина: иногда ты подбираешься к пропасти — и падаешь вниз

Известный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в эфире подкаста The Jeff Marek Show прокомментировал игру российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Нападающий столичной команды в нынешнем сезоне НХЛ впервые в карьере не мог забить более чем в 10 встречах подряд. На счету Овечкина была 12-матчевая безголевая серия, ставшая антирекордной для 38-летнего хоккеиста.

«Джефф, ты говоришь об основных цифрах. Я же буду ориентироваться на то, что видел и замечал.

Когда Овечкин много играл, даже если он не забивал, Алекс всегда был заметен. Он всегда что-то делал. Он пролетал сквозь экран твоего телевизора, катаясь по льду, готовый занять нужную позицию, чтобы забить. Или, в частности, в начале своей карьеры он «месил», крушил соперников, верно?

Теперь ты его не так сильно замечаешь. Так что я не удивлён, что основные цифры не так хороши. Потому что, думаю, он уже не так заметен. Он также выглядит медленнее. Будто бы он действительно стал медленнее. Не знаю, что говорят цифры, не знаю, какова его средняя скорость, но он просто выглядит медленнее.

И знаешь, Джефф, я не решаюсь списывать кого-то со счетов после 30 матчей. Я согласен с тем, что ты говорил о том, что нужно быть осторожным с преждевременными заявлениями. Но единственное, что мы все знаем: Отец Время непобедим.

Иногда ты подбираешься к пропасти — и падаешь вниз. И, мне кажется, ты просто задаёшься вопросом: неужели мы достигли этой точки?

Но что мне особенно бросается в глаза, так это то, что он всегда был заметен. Он всегда что-то делал. Даже если он с трудом катался по льду, ты всегда замечал его. Но ты уже просто не замечаешь его так, как раньше. И это меня беспокоит», — сказал Фридман.

Все реакции Северной Америки на антирекорд Овечкина можно прочитать в нашем материале: