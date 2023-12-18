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Бриндамор — о поражении от «Вашингтона»: это могла быть совсем другая история

Бриндамор — о поражении от «Вашингтона»: это могла быть совсем другая история
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 Б).

«Входя в этот матч, мы понимали, каким он получится. Матчи с ними очень, очень напряжённые, и я думаю, мы действительно хорошо придерживались плана на игру. Несколько раз попадали в штангу. Пара сантиметров здесь или там, и могла бы быть совсем другая история», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Напомним, исход встречи предрешил точный бросок российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова в послематчевой серии буллитов.

«Каролина» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 35 очков в 31 игре. В следующем матче «ураганы» 20 декабря примут дома «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 2
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ахо (Джарвис) – 27:41     1:1 Фехервари (Уилсон, Строум) – 31:33     1:2 Кузнецов – 65:00    
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