Бриндамор — о поражении от «Вашингтона»: это могла быть совсем другая история

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 Б).

«Входя в этот матч, мы понимали, каким он получится. Матчи с ними очень, очень напряжённые, и я думаю, мы действительно хорошо придерживались плана на игру. Несколько раз попадали в штангу. Пара сантиметров здесь или там, и могла бы быть совсем другая история», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Напомним, исход встречи предрешил точный бросок российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова в послематчевой серии буллитов.

«Каролина» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 35 очков в 31 игре. В следующем матче «ураганы» 20 декабря примут дома «Вегас Голден Найтс».