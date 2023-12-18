Форвард «Колорадо» Друен: Ничушкин очень хорошо играет перед воротами

Нападающий «Колорадо» Джонатан Друен прокомментировал гол форварда «Эвеланш» Валерия Ничушкина в ворота «Сан-Хосе» (6:2). Ничушкин вывел «Колорадо» вперёд со счётом 1:0 на восьмой минуте первого периода при игре в большинстве, воспользовавшись передачей Друена.

«Это не стандартная игра, наигранная на тренировках, но мы знали, что если эта линия для паса открывается, то у нас сразу же будет шанс на подобный гол. Вэл очень хорошо играет на пятачке перед воротами, поэтому я попытался доставить шайбу на его клюшку, и он переправил её в сетку», — цитирует Друена пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне Ничушкин провёл 29 матчей, в которых забил 13 шайб и отдал 14 результативных передач.