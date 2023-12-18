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Капитан «Металлурга» Яковлев рассказал, что ему важнее, личная или командная статистика

Капитан «Металлурга» Яковлев рассказал, что ему важнее, личная или командная статистика
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Капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев рассказал, что ему важнее, личная или командная статистика. 32-летний защитник в нынешнем сезоне провёл 39 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 16 результативных передач.

«Личная статистика, конечно, важна. Но хорошо, что команда так играет. Поэтому и статистика в порядке. Одно к другому. С заброшенными шайбами разве что пока не так хорошо, как хотелось бы, но главное — есть моменты, а голы придут», — цитирует Яковлева «Газета.Ru».

«Магнитка» в нынешнем сезоне КХЛ провела 41 встречу, в которых набрала 55 результативных баллов и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции лиги. В следующем матче подопечные Андрея Разина сыграют дома с «Амуром» 22 декабря.

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