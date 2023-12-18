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Вратарь «Чикаго» совершил невероятный сейв клюшкой из пустых ворот в матче с «Ванкувером»

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В середине третьего периода невероятное спасение совершил вратарь «Чикаго» Пётр Мразек. Голкипер сначала отразил бросок Брока Бёзера, а затем справился с добиванием, вытащив шайбу клюшкой после броска в пустые ворота нападающего «Ванкувера» Нильса Хёгландера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Матч запомнился дракой российского защитника Никиты Задорова. Ванкувер» одержал пятую победу за последние шесть матчей. «Чикаго», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение подряд.