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В «Торпедо» ответили на вопрос о состоянии Атанасова, который получил повреждение на КПК

В «Торпедо» ответили на вопрос о состоянии Атанасова, который получил повреждение на КПК
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Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов ответил на вопрос о состоянии нападающего клуба Василия Атанасова.

«Сыграет ли Атанасов со „Спартаком“? С ним всё вроде нормально. Сегодня ещё посмотрят врачи и решат», — приводит слова Харламова ТАСС.

Отметим, что Атанасов получил повреждение в субботнем матче Кубка Первого канала между командами «Россия 25» и Беларуси (5:3). Заключительный матч турнира со сборной Казахстана (5:3) игрок пропустил.

21-летний Василий Атанасов в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 38 матчей, в которых записал на свой счёт 38 (19+19) результативных баллов. В следующем матче подопечные Игоря Ларионова сыграют дома со «Спартаком». Встреча начнётся 19 декабря в 19:30 мск.

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