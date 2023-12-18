«Это берётся не из пустоты». Пустозёров — о возможном обмене из «Салавата» в «Спартак»

23-летний нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Алексей Пустозёров прокомментировал слухи относительно возможного обмена в московский «Спартак».

«Как на меня повлияли слова гендиректора «Салавата» об обращении «Спартака» по поводу обмена? Никак. Знаю, что идут такие разговоры. Это берётся не из пустоты. Я хочу играть, приносить пользу команде. Здесь не всё от меня зависит. Просто жду и буду играть там, где будет возможность», — приводит слова Пустозёрова «Спорт Бизнес Online».

Напомним, в текущем сезоне Пустозёров провёл 27 матчей за «Салават» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами при показателе полезности «-6». Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.