«Овечкин не стал играть хуже». Дементьев – о 13-матчевой серии Александра без голов

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев выразил мнение об игре 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который минувшей ночью продлил собственный антирекорд по количеству матчей без голов.

«Овечкин не стал играть хуже, даже несмотря на то, что 13 игр подряд он не забрасывает шайбы. Тот же щелчок, та же позиция, на которой он находится. Шайбы не идёт в ворота, что-то не проходит. Нельзя сказать, что Александр играет непродуктивно или как-то теряется в игре. Мы видим, что он варьирует своими возможностями: не только щёлкает при получении шайбы, но и набрасывает на ворота, делает передачи. То есть игра достаточно разнообразная, просто затянулась чёрная полоса на 13 игр, Александр не может забросить свою шайбу. Но главное не отчаиваться, продолжать работать, делать то, что он делает и результат придёт», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых записал в свой актив пять голов и 12 результативных передач. В последний раз Александру удалось отметиться заброшенной шайбой 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).