«Каролина» заключит пробный контракт с 34-летним экс-вратарём «Сан-Хосе» Деллом

34-летний канадский вратарь Аарон Делл в ближайшее время подпишет просмотровый контракт с «Каролиной Харрикейнз». Об этом сообщает журналист Пьер Лебрюн в социальной сети «Х» (ранее – «Твиттер»).

Как отмечает журналист, в прошлом месяце «Харрикейнз» приглашали на пробный контракт другого голкипера – 38-летнего чеха Ярослава Галака, однако по итогу не предложили ему полноценного соглашения.

Последним клубом 34-летнего Делла был «Сан-Хосе Шаркс» в сезоне-2022/2023, за который он тогда провёл четыре встречи, в которых отразил 91,5% бросков, пропуская в среднем 2,71 шайбы за игру.

Напомним, ранее «Каролина» выставила на драфт-отказов, а затем отправила в фарм-клуб в АХЛ другого вратаря – финна Антти Раанту.