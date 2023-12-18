И. Воробьёв оценил игру магнитогорского «Металлурга» в первой части регулярного сезона КХЛ

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв оценил выступление уральского клуба в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ, отдельно выделив игру 19-летнего нападающего Данилы Юрова.

«Магнитка» хорошо играет. Рад за ребят, с которыми работал. Очень рад за Даню Юрова. Три года говорил ему: «Ты не игрок подыгрыша, тебя выбрали в первом раунде драфта. Ожидаю, что ты будешь вести за собой команду». Сейчас он это делает. Ему сильно не хватало здоровья. Сейчас проблем с этим нет, он большой молодец», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, магнитогорский «Металлург» под руководством Андрея Разина является лидером Восточной конференции КХЛ, набрав 55 очков в 41 встрече, а 18-летний Данила Юров возглавляет список лучших бомбардиров команды с 27 (12+15) очками.